Alanya’da Vatandaşlardan Para İsteyen Sahte Polis Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak kimlik sorgusu yapan ve vatandaşlardan para isteyen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak kimlik sorgusu yapan ve vatandaşlardan para isteyen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi saat 22.45 sıralarında Çarşı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin vatandaşlara kimlik sorgusu yaptıktan sonra para istediği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelinin yerini tespit ederek kısa süre takibe alan asayiş ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Hakan K.'nın (28) ilçede iki ayrı otelden hırsızlık olayına ve Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Hakan K., Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.