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Alanya’daki Kedi Katliamına Suç Duyurusu

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Alanya’daki Kedi Katliamına Suç Duyurusu
Dünya Kedi Irkları Derneği, Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Dünya Kedi Irkları Derneği, Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'nde yaklaşık 50 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasının ardından Denizli'den Alanya'ya gelen Dünya Kedi Irkları Başkanı Mehmet Emin Hocaoğlu, Alanya Adliyesi ve jandarmaya başvurarak olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hocaoğlu, konunun sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek, "Alanya'da bir vahşet yaşanmış. İnsanlık dışı, lanetle kınıyorum. Katledilen kediler için Alanya'ya gelerek adliyeye dilekçe verdim. Jandarma bölgesinde olduğu için jandarmaya dilekçe verdim. İki kurum da ilgilendi. İnşallah bunu yapan veya yapanlar yakalanır ve adalet önüne çıkar. Kesinlikle bu işin takipçisi olacağız. Kısa sürede sonuç alınacağını düşünüyorum. Çünkü şahitler var. Suçlulara en büyük ceza neyse verilmeli. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

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