Alanya’daki Kedi Ölümlerine Hayvan Severlerden Tepki

Antalya'nın Alanya ilçesinde zehirlenerek öldürdüğü iddia edilen kedilerin sayısı 50'ye yükselirken, hayvan severler olayla tepki gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zehirlenerek öldürdüğü iddia edilen kedilerin sayısı 50'ye yükselirken, hayvan severler olayla tepki gösterdi.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bir site etrafında bulunan 30'a yakın ölü kedi bulunurken, mahallenin 5 ayrı noktasında daha zehirlenmiş halde bulunan kedilerle birlikte sayı 50'ye yükseldi.

Çevredekilerin, Alanya Belediyesi ekiplerine haber vermesi üzerine kediler, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Hekimliğinden torbalara konularak götürüldü. Yaşanan olayın ardından mahalleye gelen hayvan severler tepki gösterdi.

"Kendilerin en az 5 bölgede öldüğünü gördük"

Ölen kedilerin zehirlendiğini iddia eden Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, "Tavuk parçalarının değişik bölgelere bırakılmasın sonucu şuana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla 50'ye yakın kedi ölmüş. Bazı köpeklerin de hayvan severler tarafından yoğurt ve tuz yedirmesiyle kurtarıldı ve bunlarında fotoğrafları elimizde mevcuttur. Gerçekten biz acı ve üzüntü içindeyiz. Yetkililerin geniş çapta araştırma yapmasını istiyoruz. Kendilerin en az 5 bölgede öldüğünü gördük. Bizde bu yaşananları yasal yolları başvurarak tepkimizi göstereceğiz" dedi.

"10 ölü kediyi belediyenin veteriner ekibine teslim ettim"

Mahalle sakini Ertuğrul Kuru ise, "Ölen kediler genellikle hamileydi. Ben şuana kadar 3 tane hamile anne kedinin öldüğünü gördüm. Ben buranın yaklaşık 100 metre ilerisindeki çocuk parkının orada en az 10 ölü kediyi belediyenin veteriner ekibine teslim ettim. Ben 7 aylık Van kedimi de sokağa salmıştım güneşlensin diye. İlk ölen oydu. Ondan sonra ölümler başladı. Zehri buldum, fotoğraflarını çektim ve belediyenin veteriner ekiplerine teslim ettim. Her gün yarım kilogram mamayı mahalledeki bu hayvanlara yediriyordum, şimdi mama verecek hayvan bulamıyorum" diye konuştu.