Alanyalı Şoförlere Etkili İletişim Semineri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'daki halk otobüsü şoförlerine "Etkili İletişim ve "Stres Yönetimi" semineri verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'daki halk otobüsü şoförlerine "Etkili İletişim ve "Stres Yönetimi" semineri verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen seminer, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda iki ayrı seans halinde verildi. Seminere Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin, Alanya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Doğan Bacak ve 300'e yakın halk otobüsü şoförü katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan İlyas Şirin, şoförlerin halkla iletişimi konusunda Antalya'da başlatılan eğitimlerin ilçelerde ilk kez Alanya'da gerçekleştirildiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Merak ettiklerini sordular

Seminere konuşmacı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Uzmanı Nazlı Küçüksarı ve Psikolog Elif Kutucu katıldı. Nazlı Küçüksarı etkili iletişim, Elif Kutucu ise, stres yönetimi ve stresle başa çıkma konularında slayt eşliğinde katılımcılara bilgi verdi. Seminerin son bölümünde ise söz katılımcılara verildi. Şoförler merak ettikleri konular hakkında sorular sordu ve düşüncelerini dile getirdi.

Amaç sıkıntıları en aza indirmek

Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney de halk otobüsü şoförlerinin halk ile sürekli iletişim halinde olan kişiler olduğunu belirterek, "Zaman zaman iletişim konusunda şoförler ile halk arasında sıkıntılar ortaya çıkıyor. Alanya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Hem ülkemizden hem de dünyanın birçok ülkesinden şehrimize yerleşen ya da tatile gelen misafirlerimiz var. Şoförleri bilinçlendirmek, sıkıntıları en aza indirmek ve halkın memnuniyetini arttırmak için sosyal ve eğitici etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.