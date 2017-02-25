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Alanyaspor - Adanaspor Maçının Ardından

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Alanyaspor - Adanaspor Maçının Ardından
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Ligin 22. haftasında alınan 4-1'lik galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, maçta daha çok gol atabileceklerini söyledi. Susic, "Bugün maçta 4 gol attık ama daha fazla atabilirdik. En önemlisi galibiyet aldık. Her şeye rağmen halen ligde kalmadık diye düşünüyorum. Daha çok çalışmamız, daha çok savaşmamız lazım. İlerideki maçları düzgün oynayıp puan veya puanlar kazanmamız lazım" dedi

"Oyuncularım kaliteli"

Bir gazetecinin yabancı kontenjanı ile ilgili sorusunu yanıtlayan tecrübeli teknik direktör Susic, "Maç hazırlık kampında 12 yabancımız vardı. Bildiğiniz gibi kural gereği 11 yabancı alabiliriz. Maçtan önce "kimi alayım" diye çok düşünüyorum. Sackey ve Landel aynı pozisyonda oynuyorlar. Sadece sebep bu, başka sebebi yok. Bizim takımımızda çok kaliteli futbolcular var. Sadece ilk 11 değil ilk 18'de de büyük rekabet var. Takıma geldim de futbolcularımda özgüven eksikliği vardı. Oyuncularımı önceden biraz özgüven eksikliği vardı ve ben geldiğimde onlara bazı şeyleri anlatmaya, güvenini kazandırmaya çalıştım. Şuan halen defansta sorunlarımız var. Tam onları iyileştiremedik. Defansımızdaki oyuncular kaliteli ama hata yapabiliyorlar. Bu maçta yediğimiz golde de basit bir penaltı oldu ve basit bir gol yedik. Böyle gollerin olmaması lazım" diye konuştu.

"Reaksiyon vermeliydik"

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin ise maç sonu açıklamasında, "Oyunun kırılma anlarında oyunu lehimize çeviremedik. Yediğimiz 2 duran toptan sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ama bunu takım olarak vermeliydik. 2-0'dan sonra oyunun belli bölümünde risk almamız gerekiyordu ve bunu da aldık. 2-1'e gelindiği zaman bizim için burası kırılma noktasıydı ama akabinde 3-4 dakika sonra gelen gol direncimizi düşürdü. Sonrasında daha fazla risk aldık. Son dakikada yediğimiz gol ile de 4-1 mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Alanyaspor - Adanaspor Maçının Ardından

Alanyaspor - Adanaspor Maçının Ardından

Alanyaspor - Adanaspor Maçının Ardından

Alanyaspor - Adanaspor Maçının Ardından

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