Alanyaspor’da Kupa Mesaisi Sürüyor

A. Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında A.Ç. Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A. Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında A.Ç. Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor, A.Ç. Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Vagner Love, Junior Fernandes, Fabrice N'Sakala, M'Billa Etame ve Ioannis Maniatis katılmadı. Efecan Karaca ve Alpay Koçaklı ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda U21 takımından Rauf Öktem ve Hasan Emiroğlu da yer aldı.

Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayıp Giresun'a hareket edecek.