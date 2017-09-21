Alanya’ya 37 Kilometrelik Kanalizasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Alanya'nın alt yapısı olmayan mahallelerinde 37 kilometrelik kanalizasyon...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Alanya'nın alt yapısı olmayan mahallelerinde 37 kilometrelik kanalizasyon çalışması yürütüyor.

ASAT, Alanya'da 37 kilometrelik kanalizasyon şebeke hattı çalışması yapıyor. 7 milyon TL yatırım bedelli projede yaklaşık 10 bin metrelik kanalizasyon şebeke hattı imalatını tamamlayan ASAT, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kanalizasyon sorunu çözülüyor

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin de gelmesiyle nüfus artışı yaşayan Alanya'da kanalizasyon çalışmaları ASAT ekipleri tarafından planlı şekilde sürdürülüyor. Proje tamamlandığında Alanya Oba, Emişbeleni, Payallar, Konaklı ile Gazipaşa, Beyobası Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkacak. Çalışmalarda 500'lük, 600'lük, 800'lük beton ve betonarme boru ile muhtelif çaplarda HDPE koruge boru malzeme kullanılıyor.