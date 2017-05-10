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Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü, Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü, Hazırlıklarını Sürdürüyor
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi'nde mücadele Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü...

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi'nde mücadele Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES) Adana'da düzenlenecek olan finaller öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES) Başkanı İsmail Korkut, Alaplı Kapalı Spor Salonu'nda son antrenmanlarını yaptıklarını söyledi. Karabük ve Muğla'da düzenlenen 1 ve 2 etap müsabakaları sonucunda A Grubu'nu lider tamamlayarak finallere katılmaya hak kazandıklarını ifade eden Korkut, "İlçemizde 15 bedensel engelli arkadaşımızla kurduğumuz oturarak voleybol takımımız Fethiye'de düzenlenen 2. etap müsabakaları sonucunda 4'te 4 yaparak A Grubu'nu Ereğli Belediyesi'nin önünde averajla lider tamamladık. 11-17 Mayıs tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek olan finaller öncesi son antrenmanımızı yaptık. Finalleri bizimle birlikte Karadeniz Ereğli Belediyesi, Adana Umudun Işığı ve Karabük Gençlik Spor kaldı. Bizim hedefimiz Oturarak Voleybol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayarak kupayı Alaplı'ya getirmek istiyoruz. Oyuncularımız finallere hazır durumda centilmence mücadele ederek kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü, Hazırlıklarını Sürdürüyor

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü, Hazırlıklarını Sürdürüyor

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü, Hazırlıklarını Sürdürüyor

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