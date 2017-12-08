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Alaplı’da 50 Kişilik Grup Kahvehane Bastı: 1 Yaralı

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Alaplı’da 50 Kişilik Grup Kahvehane Bastı: 1 Yaralı
Zonguldak Alaplı ilçesinde yaklaşık 50 kişilik bir grup bastıkları kahvehanenin camlarını kırdı, masa ve sandalyelerle içeridekilere saldırdı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaklaşık 50 kişilik bir grup bastıkları kahvehanenin camlarını kırdı, masa ve sandalyelerle içeridekilere saldırdı. Saldırı sırasında kırılan camların üzerine düşen bir kişi yaralandı.

Olay Alaplı Belediyesi binası yanında yer alan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. ile B.U. arasında öğlen saatlerinde tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde yanına yaklaşık 50 kişilik kalabalık bir grup toplayan A.Ç., tartıştığı U.B.'nin çalıştığı kahvehaneyi basarak cam ve çerçevelerini kırdı. İçerideki sandalye ve masaları tekmeleyen grup kahvehanede bulunanlara saldırdı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi öfkeli grubu kontrol altına almakta güçlük çekerken, kırılan camların üzerine düşen bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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