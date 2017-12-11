Alaplı’da Fetö/pdy Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, daha sonra da itiraz üzerine yeniden gözaltına...

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, daha sonra da itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.Ş., R.T.,ve İ.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.