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Alaşehir Belediyesi Çocukların Yüzünü Güldürdü

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Alaşehir Belediyesi Çocukların Yüzünü Güldürdü
Alaşehir Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelen "Sakar İle Bakar" isimli tiyatro oyunu öğrencilerle buluştu.

Alaşehir Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelen "Sakar İle Bakar" isimli tiyatro oyunu öğrencilerle buluştu. Kahkaha tufanının yaşandığı oyunda çocuklar keyifli bir zaman geçirdi.

Alaşehir Belediyesi ve Karşı Sanat Merkeziyle ortaklaşa gerçekleştirilen tiyatro oyunu öğrencilerden ve öğretmenlerden tam not aldı. Çocukların hayal dünyalarını genişletmeyi hedefleyen oyunu çok sayıda anaokulu ve ilköğretim öğrencisi ilgiyle izledi.

Minik seyirciler için eğlendirici olduğu kadar içeriğinde eğitici ve öğretici unsurların da yer aldığı oyun ile çocukların toplumda kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı sağlayarak, ufuklarını genişletmek ve algılarını kuvvetlendirmek hedefleniyor.

Alaşehir Belediyesi Çocukların Yüzünü Güldürdü

Alaşehir Belediyesi Çocukların Yüzünü Güldürdü

Alaşehir Belediyesi Çocukların Yüzünü Güldürdü

Alaşehir Belediyesi Çocukların Yüzünü Güldürdü

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