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Alaşehir Belediyesi En Çok Atık Pil Toplayan Okulları Ödüllendirdi

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Alaşehir Belediyesi En Çok Atık Pil Toplayan Okulları Ödüllendirdi
Alaşehir Belediyesi tarafından okullarda başlatılan atık pil toplama kampanyasında ödüller sahiplerini buldu.

Alaşehir Belediyesi tarafından okullarda başlatılan atık pil toplama kampanyasında ödüller sahiplerini buldu.

Özellikle çevreye zararı ile bilinen atık pil konusunda bilinç sahibi öğrencilerin yaygınlaşmasız amacıyla Alaşehir Belediyesi okullarda gerçekleştirdiği pil toplama çalışmalarının finalini gerçekleştirdi.

Alaşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliği ile düzenlenen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı "Atık Pil Toplama Kampanyası" kapsamında en çok atık pil toplayarak, çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunan okullarda törenle ödül dağıtımı gerçekleştirildi.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Manisa genelinde düzenlenmiş olan "Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası" sonucunda Manisa genelinde 1. olan Celal Şükrü Sayınsoy ve 2. olan Orgeneral Kenan Evren Teknik ve Endüstri Meslek Liseli Okullarına Alaşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından atık pil toplama kampanyasındaki ödülleri teslim edildi.

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