Alaşehir’de 112 Acil Servis İstasyonu Açıldı

Beşeylül Mahallesi İstiklal Caddesi eski öğretmenevi binasında hizmete giren istasyon açılışına, Alaşehir Kaymakamı Aydın Abak, İlçe Sağlık Müdürü...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 112 Acil Sağlık İstasyonu açıldı.

Beşeylül Mahallesi İstiklal Caddesi eski öğretmenevi binasında hizmete giren istasyon açılışına, Alaşehir Kaymakamı Aydın Abak, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Öz ve sağlık personeli katıldı. 112 Acil Hizmetleri İstasyonu'nun insanlara en kısa sürede, en iyi hizmeti verebilmeyi amaçladığını belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Öz, "Acil durumlarda 112 acil, 155 polis, 156 jandarma ve 110 itfaiye hatları aranabilir. Projenin amaçları, acil hizmetler arasında eşgüdümü sağlamak, koordinasyonu kolaylaştırmak ve halkımıza sunulan acil hizmetlerin süresini ve maliyetini azaltarak kalitesini artırmaktır. Binanın hizmet binasına uygun hale getirilmesi için yapılan düzenlemelerde bizlere destek veren başta Alaşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

112 Çağrı Merkezi uygulamasının Türkiye'de 2003 yılında başlayıp başarıyla devam ettiğini kaydeden Alaşehir Kaymakamı Aydın Abak, "Bir olay karşısında ilk aklımıza gelen 112 Acil'dir. Bunun yanında emniyet, asayiş birimleri, itfaiye ile birlikte bir bütün olarak algılanır. Acil durumlarda bu birimler birlikte hareket ederek, çözüm üretirler. Burada zaman olarak en önde hareket edecek olan birim 112 Acil hizmetidir. Çünkü insan canını kurtarmak için ilk müdahaleyi yapacak olan birimdir. Ekiplerimiz bu sayede hemen ambulans ekipleri aracılığıyla vatandaşın yaşama şansını artırıyor. Burada verilecek olan hizmet insan sağlığı ve insanın yaşatılabilmesi hizmetidir. Burada emeği geçen tüm birimlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların bu çağrı merkezlerinden yararlanmaları için asılsız yere merkezi meşgul etmemesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Abak, konuşmasına şöyle devam etti:"Hatların meşgul edilmesi bir başka vatandaşımızın acil çağrısına cevap alamaması demektir. Bu da arzu edilmeyen can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Çağrıların zamanında alınması can kayıplarının önlenmesi anlamına gelecektir. Bu sayede ilgililer olaya en kısa sürede müdahale edilebileceklerdir. 112 Acil Çağrı Merkezi 24 saat hizmet vermektedir. Ancak buralar kesinlikle acil servis değildir, vatandaşlarımızın bu konuda bilgi sahibi olmasını istiyoruz. dedi. 112 Acil Hizmetleri İstasyonu iki ambulans ve 12 personelle 24 saat hizmet verecek.