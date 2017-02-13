Alaşehir’de Bir Engellinin Daha Yüzü Güldü

Engelsiz bir Alaşehir için çalışmalarını sürdüren ve birçok engelli vatandaşa engelli aracı hediye eden Alaşehir Belediyesi bir engellinin daha yüzünü...

Engelsiz bir Alaşehir için çalışmalarını sürdüren ve birçok engelli vatandaşa engelli aracı hediye eden Alaşehir Belediyesi bir engellinin daha yüzünü güldürdü.

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza atan Alaşehir Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tekerlekli sandalye yardımlarına devam ediyor. Alaşehir'in Çakırcaali Mahallesinde ikamet eden 87 yaşında ve 4 yıldır yatağa mahkum olan Döndü Akdeniz'e tekerlekli sandalyesi Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban adına Belediye Meclis üyesi Barış Acar tarafından verildi.