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Alaşehir’in Cadde Ve Sokakları Pırıl Pırıl

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Alaşehir’in Cadde Ve Sokakları Pırıl Pırıl
Alaşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı temizlik işleri ekipleri sabahın erken saatlerinde ilçedeki cadde ve sokakları yıkayarak...

Alaşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı temizlik işleri ekipleri sabahın erken saatlerinde ilçedeki cadde ve sokakları yıkayarak vatandaşların güne temiz bir şehirde başlamasını sağlıyor.

Alaşehir Belediyesi temizlik ekipleri vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için yaz kış, gece gündüz demeden Alaşehir'in sokak ve caddelerini temizliyorlar.

Vatandaşların tertemiz bir güne uyanması için kentin dört bir yanında temizlik işlerine devam eden Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, çalışmalarına günün erken saatlerinde başlıyor. İşçiler, meydan, bulvar, cadde ve sokakları sabahın erken saatlerinden itibaren temizlemeye başlayarak Alaşehirlilerin temiz bir şehre uyanmasını sağlıyor.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, temizlik işleri ekiplerinin özverili bir şekilde çalıştığını belirterek, "Alaşehir Belediyesi olarak daha sağlıklı ve temiz bir kent için temizliği, hijyeni her zaman ön plana çıkardık. Kırsal Mahallelerimiz de dahil tüm ilçemizdeki çöp konteynırları yenilendi. Ekiplerimiz temiz bir kent için gece gündüz, yaz kış demeden çalışıyorlar. Temizlik işleri tüm ekibimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz onların özverili çalışmaları ile daha temiz ve yaşanır bir kent oluyor." şeklinde konuştu.

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