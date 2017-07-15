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Alay Komutanı 15 Temmuz Mesajı Yayımladı

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Alay Komutanı 15 Temmuz Mesajı Yayımladı
Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy yayımladığı mesajında, Jandarma Teşkilatının mensuplarının herhangi bir örgütün güdümünde olamayacağını vurguladı.

Ercan Atasoy, " 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü halkımızla beraber karşı durarak, darbe girişiminin akamete uğratmasında emeği geçen Jandarma Teşkilatımızın güzide mensupları, herhangi bir örgütün veya şahsın güdümünde değil, milletin emrinde bir kolluk kuvvetinin mensupları olduklarını bir kez daha göstermiştir. Jandarma Genel Komutanlığı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devletine gönülden bağlı, milletin emrinde görev yapmaya devam edecektir. Memleketine göz diken tüm hain odaklarla ve her türlü terör örgütü ile mücadelesini sürdürme azim ve kararlılığı içerisinde olacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" açıklamasında bulundu.

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