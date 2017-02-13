Albay Arslan’dan Şehit Aileleri Derneğinin Projesine Destek

Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, derneğin gelirlerini artırmak için başlattığı Fahri Üyelik...

Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, derneğin gelirlerini artırmak için başlattığı Fahri Üyelik Projesinin tanıtımlarına başladı.

Altunok, bu kapsamda da ilk olarak Bartın İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Osman Arslan'ı ziyaret ederek, projesini anlattı. Ziyaret sonunda gerçekleştirdiği projeler nedeniyle Başkan Altunok'a teşekkür eden Arslan, her projede gereken desteği vereceklerini ifade ederek, derneğin fahri üyesi oldu.

Çeşitli projeler geliştirerek derneğin gelirlerini artırmayı hedeflediklerini belirten Altunok ise "Birçok proje hazırladık. Bazılarını gerçekleştiremedik. Bazılarını da uygulamaya başladık. Bunlardan bir tanesi de fahri üyelik projesi. Bu projenin gerekli desteği görmesini bekliyorum. Muhabir arkadaşımız Sercan Engin'in ardından ikinci fahri üyemizi de derneğimize kazandırdık. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sayın Osman Aslan da derneğimize üye oldu. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra ki süreçte de ziyaretlerimize devam edip, projemizi tanıtacağız" dedi.