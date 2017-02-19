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Aldatırken Yakalandığı Karısını 10 Gün Sonra Öldürdü

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Aldatırken Yakalandığı Karısını 10 Gün Sonra Öldürdü
Aldattığı karısına yatak odalarında yakalanan adam, 10 gün sonra karısını silahla vurarak öldürdü.

Aldattığı karısına yatak odalarında yakalanan adam, 10 gün sonra karısını silahla vurarak öldürdü. Kadını korumaya çalışan bacanak ise ağır yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2218 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Afyonkarahisar'da yaşayan 31 yaşındaki eşi Vural Ş.'yi başka bir kadınla kendi yatağında basan 29 yaşındaki Cemile Ş., eşiyle kavga etmeye başladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Ş., 10 gün boyunca karısına şiddet uyguladı. Şiddete daha fazla dayanamayan Cemile Ş., Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı. Dün eşinin yanına gelip geri götürmek isteyen Vural Ş., bacanağının evinde kalan eşiyle evin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemile Ş., polisi arayarak eşi hakkında şikayetçi oldu. Vural Ş. ise belinden çıkardığı tabancayla, kardeşinin evine girmekte olan eşine 3 el ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Ş.'ye de 3 el ateş ederek vuran Vural Ş., olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Cemile Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yine ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Vural Ş. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay sonrası Afyonkarahisar'dan Antalya'ya kızının cenazesini almaya gelen acılı baba Tacettin Demir, "Kızım özel bir sektörde çalışıyordu. Bu da 1-2 ay öncesi işten ayrılmıştı. Kızıma bir süre önce de kredi çektirdi. Bu parayla da silah alıp kızımı vurdu diye düşünüyorum. Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, idam istiyorum" diyerek öfkesini dile getirdi.

Cemile Ş.'nin cenazesi Adli Tıp Morgu'ndan alınarak Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alınarak götürüldü.

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