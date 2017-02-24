Alevi Derneklerinden Referandum Desteği

AK Parti Erzurum il Başkanlığı referandum çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

AK Parti Erzurum il Başkanlığı referandum çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Beraberinde il yönetiminden Şakir Atalay, Metin Barlak, İsmail Gülesin, Seyman Narman, Selçuk Koç, Hacı Bayram Çeliker, Enver Mutlu, Ahmet Gül, Ali Kemal Şahin Türk, Abdurrahman Oğuz ve Muhammet Mazlumoğlu ile birlikte, Erzurum Erenler Alevi Bektaşi ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundular. Dernek Başkanı Kemal Demir ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, birlik beraberlik mesajları verdi. Türkiye'de alevi vatandaşların sorunlarının çözümünde AK Parti'nin her daim öncü olduğuna vurgu yapan il Başkanı Mehmet Emin Öz, "Yıllarca iç içe yaşadığımız aynı dine mensup olduğumuz alevi kardeşlerimize partimizin gösterdiği önemin yanında bizlerinde her daim bireysel olarak desteklerimiz olmuştur. Bundan sonra da Alevi kültürünün yayılmasında önayak olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DEMİR; BELEDİYELERİMİZİN DESTEKLERİNİ HER ZAMAN ARKAMIZDA HİSSETTİK

Erzurum Erenler Alevi Bektaşi ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Kemal Demir ise Başkan Öz'ün Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığı dönemlerde kendilerine uzattığı yardımlardan bahsetti. Halen daha Erzurum'da ki belediyelerin derneklerinin tüm taleplerine olumlu cevap vermelerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Demir, "Aşure dağıtımlarımızda ve diğer etkinliklerimizde ne zaman kapılarını açtıysak her zaman pozitif ayrımcılıkla karşılaştık. Cemevi yapımı içinde arsa talebimize olumlu cevap verdiler. Semah programlarımızda da Kültür Merkezlerinin kiralanmasında da her daim desteklerini görmüşüzdür. Bizlerinde bu anlamda destekleri olacaktır. bunun bilinmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

KURAN KURSU ZİYARETİ

Daha sonra Yakutiye ilçesi müftülüğü, Güzelova Mahallesi, Tenzile Erdoğan Yatılı Kız Kur'an kursuna giderek incelemelerde bulunan Ak Parti İl Teşkilatı, Mahalle Muhtarı Harun Köse ile görüştü. Muhtar Köse'den köyün ve kursun sorunları hakkında bilgi alan il Başkanı Mehmet Öz, sorunlarının çözümü için gayret göstereceklerinin sözünü verdi. Muhtar Köse, ise İl Başkanı Öz'ün duyarlılığı için teşekkür etti.