  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 4 °C

Aleviler Hızır Orucunu Hep Birlikte Açtı

» »
Aleviler Hızır Orucunu Hep Birlikte Açtı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayında üç gün oruç tutan Aleviler, oruçlarını Selçuk Kültür Evinde hep birlikte açtı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayında üç gün oruç tutan Aleviler, oruçlarını Selçuk Kültür Evinde hep birlikte açtı.

Selçuk ilçesinde, şubat ayında üç gün oruç tutan vatandaşlar, Selçuk Kültür Merkezi (Cem Evi)'nde hep birlikte orucunu açtı. İftara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi Başkanı Dursun Çelik, "Günümüzde Alevi örgütlenmesi içinde olsun veya olmasın, bütün Alevilerin yürekli bir şekilde korkmadan komşuları ne der, iş arkadaşları ne der, siyasiler ve hükümet ne der diye ikilemeye girmeden Alevi inanç günlerini geçmişteki gibi özünü bozmadan çağdaş bir anlatım biçimiyle bugünün genç kuşaklarının kabulleneceği en uygun ritüelleri işleyerek, hiçbir tarafa savurmadan yaşatmalıdırlar" dedi.

Aleviler Hızır Orucunu Hep Birlikte Açtı

Aleviler Hızır Orucunu Hep Birlikte Açtı

Aleviler Hızır Orucunu Hep Birlikte Açtı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletvekili Fırat’dan Mitinge Davet18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Karaman’da İstihdam Seferberliği Toplantıları Devam Ediyor18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Ordu’da Eski Meslekler İçin Kurs Açılacak18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Çifteler Kaymakamı Ağca’dan Çiftelerliler Derneğine Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • 2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali Başladı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Dak’tan Milletvekili Günay’a Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Atatürk Üniversitesi Eyof Sokağı Çocuklarla Şenlendi18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Biga Pomak Kültürünü Tanıtma Ve Yaşatma Derneğinden Biga Tso’ya Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Eskişehir’de "Osmanlı’nın Günümüze Mesajı" Konferansı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Cumhuriyet Mahallesine Çifte Yatırım18 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti