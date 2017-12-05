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Aleyna Can’ın Katil Zanlıları Tutuklandı

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Aleyna Can’ın Katil Zanlıları Tutuklandı
Kartal'da günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can'ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin şüphelilerden B.E. ve M.V., "kasten öldürme"...

Kartal'da günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can'ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin şüphelilerden B.E. ve M.V., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Sokak'ta bulunan bir binada günlük kiralanan dairede, 17 yaşındaki Aleyna Can başından vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Polis ekipleri olaya ilişkin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli B.E. ve arkadaşları İ.Ü., E.E., M.V.'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerden İ.Ü. ve E.E., emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

B.E. ve M.V., emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi.

"Olay M.V.'nin kazaen ateş etmesi sonucu meydana geldi"

Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan şüpheli B.E., Aleyna Can'ın kız arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Kendisi ile herhangi bir sorunumuz yoktu. Geçmişte bir dönem kendisine ayrılmak istediğimi söyleyince asılsız olarak hakkımda şikayette bulundu ve uzaklaştırma kararı aldı. Olay M.V.'nin kazaen ateş etmesi sonucu meydana geldi. Olayın olduğu otel odasını ben kiralamıştım. Bunun haricinde başka bir oda kiralamamıştım" dedi.

"Olay benim başıma kalacak diye korktum"

Olaydan sonra büyük bir korku ve telaş yaşadığını kaydeden B.E., "Ailesine ne cevap vereceğimi düşündüm. Olay benim başıma kaldı diye korktum. Olayın benimle ilgili olmadığını ispat edebilmek için kamera kaydı var mı diye otel görevlisine sordum. Olayın korkusu ve kaçak olan arkadaşım M.V.'yi bulup emniyete getirmek için olaydan sonra teslim olmadım. M.V.'nin yakalandığını duyunca ben kendim teslim oldum. Bu olayda ben suçsuzum" şeklinde konuştu.

"Silah yanlışlıkla patladı"

Şüpheli M.V. de ifadesinde, olayın kasten gerçekleşmediğini belirterek, "E.E.'nin elinde doldur boşalt yaptığı sırada silahı ben elinden almaya çalışırken yanlışlıkla patladı. Olay bu şekilde meydana geldi. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sorguları tamamlanan şüpheliler B.E. ve M.V. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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