Algın’dan Şehit Paşanın Mezarına Türk Bayraklı Ziyaret

Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın, şehit komutan Aydın'ın Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarı başında dua edip mezarının üzerini...

Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın, şehit komutan Aydın'ın Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarı başında dua edip mezarının üzerini Türk bayrağı ile örterek karanfiller bıraktı.

31 Mayıs 2017'de düşen helikopterde 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın, 15 Temmuz hain darbe girişimini öğrenir öğrenmez komutanlığını yaptığı tugayı arayıp verdiği talimatta "Bir tek er dahi dışarı çıkmayacak" ifadelerini kullanan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın mezarı ziyaretçi akınına uğruyor. Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın da kahraman komutanın Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan mezarı başında dua ederek mezarının üzerini Türk bayrağı ile örterek karanfiller bıraktı.

Algın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kahramanlıkları saymakla bitmeyen komutanımız Aydoğan Aydın'ı mezarı başında ziyaret ettik. Bu tür kahramanlarımız sayesinde ülkemizin birlik ve beraberliği sonsuza dek sürecektir. Aydoğan Aydın komutanımıza şükranlarımızı sunduk, dua okuyup, mezarına karanfiller bıraktık. Huzur içerisinde uyu, mekanın cennet olsun Aydoğan komutan" dedi.