  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 4 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Ali Ay: “Ozan Ve Volkan’a Yapılan Tezahüratlardan Rahatsızlık Duydum”

» »
Ali Ay: “Ozan Ve Volkan’a Yapılan Tezahüratlardan Rahatsızlık Duydum”
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ve Volkan'a yapılan tezahüratlardan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ve Volkan'a yapılan tezahüratlardan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın başkanı Ali Ay, Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Çok çekişmeli bir maçın olduğunu anlatan Ay, "Öncelikle oyuncularıma ve teknik kadroma teşekkür ediyorum. Bu akşam herkes Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu gördü. Tribünlerde 35 bin taraftar vardı. Şampiyonlar Ligi gibi bir maç oldu. Ama bu maça daha tecrübeli bir hakemin gelmesini ve yönetmesini isterdim. Kırmızı kart adil olmadı, bu yüzden de 10 kişi kaldık. 3 tane İstanbul takımı için Anadolu takımlarını yem etmesinler. Adil bir yönetim olsun. Futbol adil kişilerce yönetilsin. Sonra Avrupa ve dünyada başarı bekliyoruz. Bu böyle gitmez" diye konuştu.

"Kırmızı kart adil değil"

Penaltılar ve kırmızı kartlar hakkında sorulan soruya Ay, "Penaltılar için hiçbir şey söylemiyorum. Pozisyonları izleyeceğiz. Kırmızı kartın adil olmadığını düşünüyorum" diye cevapladı.

"Rahatsızlık duydum"

Bursaspor'un eski futbolcuları Ozan Tufan ve Volkan Şen'in aleyhinde yapılan tezahüratlarla alakalı soruya Ay, şu cevabı verdi:

"Rahatsızlık duydum. Bu çocuklar Bursaspor'da oynamış ve yetişmiş, bizimle işlerini bitirmiş. Küfrü tasvip etmiyorum. Bursa taraftarı için değil, bütün Türkiye için bunu söylüyorum."

"Anadolu takımları daha çok haksızlığa uğruyor"

Hakemle ilgi ilk defa konuştuğunu belirten Ay, "Kulüpler birliğinde video hakem uygulaması görüşüldü. Bu akşam video hakemin gereksinimi yoktu. Oyuncumuzun ilk sarısı bence verilmemesi gerekiyordu. Anadolu takımları daha çok haksızlığa uğruyor. Biz şampiyon bir takımız. Büyük bir camiayız" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Toto Süper Lig11 Şubat 2017 Cumartesi 19:03
  • Spor Toto Süper Lig11 Şubat 2017 Cumartesi 18:43
  • Yanal: “Önümüzdeki Sezonun Takımını Kurmak İçin De Oldukça Ciddi Bir Performans Yapıyoruz”11 Şubat 2017 Cumartesi 18:18
  • Akçay: "Hem Şansı Hem Takdiri Kendi Tarafımıza Çevirmeye Çalışacağız"11 Şubat 2017 Cumartesi 18:18
  • Bursaspor - Fenerbahçe Maçından Notlar11 Şubat 2017 Cumartesi 18:18
  • Banvit, Haftanın Maçında Galatasaray’ı Konuk Edecek11 Şubat 2017 Cumartesi 17:58
  • Eskişehirspor Liderliği Devretti11 Şubat 2017 Cumartesi 17:53
  • Manisaspor 3 Puanı 5 Golle Aldı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:48
  • Vestel Venus Sultanlar Ligi11 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Başkan Koç’tan Savcılığa Suç Duyurusu11 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti