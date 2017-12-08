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Ali Ay: "Pozisyon Penaltıydı"

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Ali Ay: "Pozisyon Penaltıydı"
Bursaspor Başkanı Ali Ay, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyleyerek, "Penaltı penaltıydı. Ekong'un o hareketi yapmaması lazımdı" dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyleyerek, "Penaltı penaltıydı. Ekong'un o hareketi yapmaması lazımdı" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın başkanı Ali Ay, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Ay, "Ortada geçen bir maçtı. Bence maçın hakkı beraberlikti. Maalesef bir penaltı pozisyonu ve yenildik. Aslında çocuklar çok iyi hazırlanmışlardı. Bazı sakatlıklarımız vardı. Arkadaşlar iğne ile oynadılar. Yapılacak bir şey yok" diye konuştu.

"Ekong'un o hareketi yapmaması lazımdı"

Ali Ay, penaltı pozisyonu ile ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi:

"Penaltı penaltıydı. Orada sırtı dönüktü. Bizim Ekong'un o hareketi yapmaması lazımdı. Yazık oldu. Maçın hakkı beraberlikti."

Taraftarlar hakkında konuşan Ay, "Taraftarlarımız her zaman muhteşem. Bugün de muhteşemdi. Bundan sonra da muhteşem olacak. Ben onlarla gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

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