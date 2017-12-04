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Ali Deniz Engelliler İle Bir Araya Geldi

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Ali Deniz Engelliler İle Bir Araya Geldi
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Engelliler Komisyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir farkındalık oluşturmak için engelliler ile bir...

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Engelliler Komisyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir farkındalık oluşturmak için engelliler ile bir araya geldi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Engelliler Komisyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Başkan Ali Deniz ve komisyon üyeleri, engelli vatandaşlar ile bir araya geldi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz düzenlenen organizasyona katılan kişilere teşekkür ederek, "Memur-Sen olarak, engelli üyelerimizin sorunlarının çözümü ve kazanımlarının daha da artması için, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü mücadeleyi vermeyi, sorunların üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz. El ele verebilir, gönül gönüle gelebilirsek engellerin aşılacağını, engelsiz bir dünyanın var olacağını düşünüyoruz. Engelliler Gününün, sorunların gündeme gelmesine ve çözüm üretilmesine vesile olmasını; tüm engellilerimize ömür boyu sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum" dedi.

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