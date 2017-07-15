Ali Gürbüz, 2’ncı Turda Rakibiyle Uzun Süre Güreş Tuttu

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, ikinci turda rakibi Serhat Gökmen'i bir puanla yenerek bir üst tura çıktı.

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, ikinci turda rakibi Serhat Gökmen'i bir puanla yenerek bir üst tura çıktı. Gürbüz'ün, bir saat güreşerek güç kaybettiği gözlendi.

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan ikinci tur müsabakaları sona erdi. İkinci turdan 14 başpehlivan çayırda mücadele ederek bir üst tura çıkarken, 2 başpehlivanda güreş yapmadan kurallar gereği bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

16 başpehlivan bugün 3'ncü turda mücadele edecek.