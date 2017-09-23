Ali Kınık Develi’de Konser Verdi

Develi Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Uyuşturucuya Hayır programı kapsamında Ali Kınık konser verdi.

Develi Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Uyuşturucuya Hayır programı kapsamında Ali Kınık konser verdi.

Programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan, CHP İlçe Başkanı Mehmet Künyeli, MHP Develi İlçe Başkanı Ali Kabak, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Yunus Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda uzmanlar uyuşturucunun zararları ve gençlerin madde bağımlılığına nasıl başladığı konusunda bilgilendirme konuşması yaptı. Develi Ülkü Ocakları Yunus Özcan ve Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak'ın konuşmalarının ardından, vatandaşlar Ali Kınık konseri ile eğlendi.