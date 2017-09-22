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Ali Koç, Adaylığını Resmen Açıkladı

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Ali Koç, Adaylığını Resmen Açıkladı
Ali Koç, 2018 yılında yapılması planlanan Fenerbahçe seçimlerinde aday olduğunu resmen açıkladı.

Ali Koç, 2018 yılında yapılması planlanan Fenerbahçe seçimlerinde aday olduğunu resmen açıkladı. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25. yıl kutlamaları balosunda konuşma yapan Koç, seçim hazırlıkları için 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanlığı görevini bıraktığını söyledi.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin kuruluşunun 25'inci yılı İstanbul Four Seasons Otel'de kutlandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kutlamada spor, sanat ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. Gecede kürsüye çıkan Ali Koç, 13 yıldır sürdürdüğü 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirterek, "Başkanlığı bırakma nedenim 2018 Mayıs ayında yapılacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçimlerinin şeffaf bir ortamda yapılması. Sosyal medyada bana sahip çıkan, destek veren tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

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