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Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moscow Maçında

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Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moscow Maçında
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow Euroleague karşılaşmasını takip ediyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow Euroleague karşılaşmasını takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 2018 Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde başkan adayı olan Ali Koç, THY Euroleague'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow maçını izleyenler arasında. Sarı-lacivertli taraftarların tezahuratlarını karşılıksız bırakmayan Ali Koç'un, heyecanlı tavırları dikkat çekti.

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