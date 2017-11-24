Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moscow Maçında

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow Euroleague karşılaşmasını takip ediyor.
Fenerbahçe'nin 2018 Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde başkan adayı olan Ali Koç, THY Euroleague'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow maçını izleyenler arasında. Sarı-lacivertli taraftarların tezahuratlarını karşılıksız bırakmayan Ali Koç'un, heyecanlı tavırları dikkat çekti.
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