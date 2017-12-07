Ali Korkut, Erzurum Özel Eğitim Uygulama Merkezini Ziyaret Etti

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı, Yakutiye Kent Konseyi Gençlik Merkezi yöneticileri ile birlikte Erzurum Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret...

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı, Yakutiye Kent Konseyi Gençlik Merkezi yöneticileri ile birlikte Erzurum Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Özel Uygulama Merkezinde eğitim gören 47 engelli öğrenciyle vakit geçiren Başkan Korkut, insanları zaman zaman bu merkezlere giderek hayat dolu bu çocuklarla zaman geçirilmesi çağrısı yaptı. Ali Korkut, en çok fedakarlığı bu okullardaki öğretmenlerin yaptığını hatırlatarak "Öğretmenlerimizin bu fedakarlığını ödülle süslemeyi düşünüyorum" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Yakutiye Kent Konseyi Gençlik Merkezi üyeleriyle Erzurum Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret etti. Zihinsel engelli çocukların 1. kademe (6-10) yaş ve 2 kademe (10) yaş üstü eğitim aldığı Erzurum'daki tek okul olan merkezde öğrencilerle vakit geçiren Ali Korkut, etkilikleri izledi. Engelliler haftasına denk gelen ziyareti her kesimden insanlara tavsiye eden Başkan Korkut, "Bu çocukların sevgisi, samimiyeti bir başkadır. Biz onları doğru anlayabilmeye, doğru bakmaya ihtiyacımız var. Bu merkezleri ziyaret ederek onların yaşamını izlemek, birlikte vakit geçirmek çok önemli. Belediye olarak engelliler ile ilgili her organizasyonda olmaya gayret ediyoruz. İyide ediyoruz" dedi.

Okul Müdürü Kasım Karaca'dan bilgi alan Ali Korkut, ihtiyaç duyulan birtakım eksiklerin tamamlanması içinde söz verdi. 27'si erkek, 20'si kız 6-10 ve 10 yaş üstü çocukların eğitim aldığı merkezde, renkler ve şekiller tanıtılıyor. Yine zihinsel engelli çocukların hayatta ihtiyaç duydukları, kullanabilecekleri temel bilgiler bilimsel yöntemler ile veriliyor. 47 öğrencisi bulunuyor.

Engelleri kaldırmalıyız

Belediye Başkanı Ali Korkut, toplumda eksik veya yanlış bilgiler ile engellilere yönelik doğru bilgilendirmede sıkıntı olduğunu belirtti. Başkan Korkut, "Zihinsel veya bedensel engelli kardeşlerimize doğru araçlarla ulaşmak, onlarla belki arkadaş olabilmek önemli. Çünkü engelliler bizim bir parçamız." ifadelerini kullandı.

Ali Korkut, ziyarette Okulun eğitim alanlarıyla ve eğitim materyalleriyle ilgili birtakım eksiklikler ve yetersizlikler olduğunu gözlemlediğini ifade ederken, bunların biran önce tamamlanması için çalışağı sözünü verdi. Ali Korkut, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin daha fazla fedakarlıkta bulunduklarını anımsatarak "Okul müdürümüz ile de konuştuk, fedakar öğretmenlerimizi teşvik etmek için ödüllendirme metodu uygulayacağız. Öğretmenlerimize ödül vermeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.