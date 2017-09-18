  • BIST 106.535
  • Altın 146,570
  • Dolar 3,4872
  • Euro 4,1587
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 31 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 24 °C

Ali Paşa Cami ibadete kapatılıyor

»
Ali Paşa Cami ibadete kapatılıyor
Tokat Ali Paşa Cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak restorasyon çalışmaları nedeni ile Ramazan ayına kadar ibadete kapatılacak

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ali Paşa Cami restorasyonu 2 milyon 150 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarıldı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin TL’ye ihale edilen camin restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. 

Restorasyon çalışmaları kapsamında Ali Paşa Cami'nin bir süre ibadete kapatılacağını ifade eden Müdür Kılınç, "Ali Paşa Cami’nin kurşun kaplama kubbeleri başta olmak üzere iç ve dış cephesinde restorasyon çalışması yapılacak. Ayrıca caminin içten ve dıştan aydınlatma sistemi yenilecek, çınar ağaçlarının bakımı yapılarak çevre düzenlemesi yapılacak. Şadırvanına bakım yapılacak. Caminin içi taş yüzeyler temizlenecek, avlunun temizliği ve bakımı yapılacak" dedi. 

Müdür Kılınç, Ekim ayı başlarında başlaması beklenen restorasyon çalışmaları nedeni ile ibadete kapatılacak olan caminin 2018 yılı Ramazan ayında tekrar ibadete açılacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gurbette hayal ettiği tavuk çiftliğini kurdu18 Eylül 2017 Pazartesi 15:47
  • Kırsal nüfus hızla 'eriyor'18 Eylül 2017 Pazartesi 15:21
  • 'Ahilik geleneği mirasımızdır'18 Eylül 2017 Pazartesi 15:21
  • CHP fındık için yürüyor18 Eylül 2017 Pazartesi 14:38
  • 'Köklü sorunlara çözüm üretildiği dönem olsun'17 Eylül 2017 Pazar 20:01
  • 'Rotamız 2019 seçimleri'17 Eylül 2017 Pazar 19:35
  • Başkan Eroğlu: 'Sürekli gelişiyoruz'17 Eylül 2017 Pazar 19:00
  • Kurul’dan tarih fışkırdı17 Eylül 2017 Pazar 18:55
  • Eurodesk Giresun'u gezdi17 Eylül 2017 Pazar 18:33
  • Fatsa'dan sonra Ünye'de yapılacak17 Eylül 2017 Pazar 18:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti