Ali Paşa Cami ibadete kapatılıyor

Tokat Ali Paşa Cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak restorasyon çalışmaları nedeni ile Ramazan ayına kadar ibadete kapatılacak

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ali Paşa Cami restorasyonu 2 milyon 150 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarıldı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin TL’ye ihale edilen camin restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında Ali Paşa Cami'nin bir süre ibadete kapatılacağını ifade eden Müdür Kılınç, "Ali Paşa Cami’nin kurşun kaplama kubbeleri başta olmak üzere iç ve dış cephesinde restorasyon çalışması yapılacak. Ayrıca caminin içten ve dıştan aydınlatma sistemi yenilecek, çınar ağaçlarının bakımı yapılarak çevre düzenlemesi yapılacak. Şadırvanına bakım yapılacak. Caminin içi taş yüzeyler temizlenecek, avlunun temizliği ve bakımı yapılacak" dedi.

Müdür Kılınç, Ekim ayı başlarında başlaması beklenen restorasyon çalışmaları nedeni ile ibadete kapatılacak olan caminin 2018 yılı Ramazan ayında tekrar ibadete açılacağını söyledi.