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Ali Şir Nevai Ve Babür Şah Anıldı

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Ali Şir Nevai Ve Babür Şah Anıldı
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu tarafından "Ali Şir Nevai ve Babür Şah Anma Haftası" dolayısıyla bir program düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu tarafından "Ali Şir Nevai ve Babür Şah Anma Haftası" dolayısıyla bir program düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programında büyük Türk şairi Ali Şir Nevai ile Babür İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı Babür Şah tanıtıldı. Afganistan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşmacı olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahit Türk ile SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Alpargu yer aldı. Prof. Dr. Vahit Türk konuşmasına Ali Şir Nevai'nin hayatını anlatarak başladı.

Nevai'nin 1441 yılında Afganistan'ın Herat şehrinde doğduğunu söyleyen Prof. Dr. Türk, "Ali Şir Nevai, sarayda şehzadelerin aldığı eğitimleri aldı. Çünkü Timur'un oğullarına yakın olan ailesinin askeri donanımı oldukça iyidir. Ali Şir Nevai'yi oluşturan güç, siyasi gücüdür. Çocukluğu son derece maceralı geçti. 15-16 yaşlarında ise babası vefat etti. Sonrasında ise Semerkant'a gitti ve eğitimine kaldığı yerden devam etti. Arapça, Farsça ve Türkçe öğrendi. Nevai, eserlerinde ise hep Türklere bir şeyler öğretme derdindeydi. Bütün eserlerinin giriş kısmında "bu konuda Farslarda birçok eser var fakat Türklerde yok. Türkler de yararlansın diye ben Türkçe yazdım" demiştir. Nevai tam bir ahlakçı kişiliğe sahiptir. Türk edebiyatına kattığı pek çok ilkler vardır. Nevai'nin eserlerini anlamak adına birçok Nevai Sözlüğü de yazılmıştır. Babür Şah 14 Şubat 1483 tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren hükümdar olabilecek niteliklerde yetiştirildi. Çok iyi derecede kültürel ve dini eğitim aldı. En önemli hedefi ve en çok benimsediği yer olan Semerkant'ı almak için çok mücadele etti. Geniş idealleri olan bir hükümdardı. Daha büyük toprak sahibi olabilmek için seferler yaptı. Yönettiği insanları koruma ve değer verme düşüncesi kendisinde önemli bir yer tutuyordu. Bunun yanında Babür Şah'ın bir de edebi kişiliği var. Bu kişiliği, Batılı tarihçiler tarafından da yakından takip ediliyor. Türk dünyası için önemli bir yere sahip olan Babür Şah'ın Türk kültürüne de oldukça katkıları olmuştur" dedi.

Program, konuşmacılara hediye takdiminin ardından Türkmen Geleneksel Milli Oyunları gösterisiyle sona erdi.

Ali Şir Nevai Ve Babür Şah Anıldı

Ali Şir Nevai Ve Babür Şah Anıldı

Ali Şir Nevai Ve Babür Şah Anıldı

Ali Şir Nevai Ve Babür Şah Anıldı

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