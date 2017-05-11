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Ali Ulvi Büyüknohutçu Ve Eşi Evinde Ölü Bulundu

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Ali Ulvi Büyüknohutçu Ve Eşi Evinde Ölü Bulundu
Uzun yıllar siyaset yapan ve bazı sivil toplum örgütlerinde görev alan Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu Finike'deki evlerinde ölü bulundu.

Uzun yıllar siyaset yapan ve bazı sivil toplum örgütlerinde görev alan Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu Finike'deki evlerinde ölü bulundu.

Finike İlçesi Asarönü Mahallesi Kızılcık Yaylasında yaşayan, Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyüknohutcu (61) ile eşi Aysin Büyüknohutcu (61) da iki günden beri haber alamayan yakınları Jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Ali Ulvi Büyüknohutcu ve eşinin cansız olarak yerde yattığını gören ekipler, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Ali Ulvi Büyüknohutcu ve eşinin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerine gelen Finike Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra cesetler Antalya Adli Tıp Morguna sevk edildi. Olayla ilgili Ali Y. adındaki bir şahıs gözaltına alındı.

Ali Ulvi Büyüknohutçu Ve Eşi Evinde Ölü Bulundu

Ali Ulvi Büyüknohutçu Ve Eşi Evinde Ölü Bulundu

Ali Ulvi Büyüknohutçu Ve Eşi Evinde Ölü Bulundu

Ali Ulvi Büyüknohutçu Ve Eşi Evinde Ölü Bulundu

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