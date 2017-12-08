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Aliağa Belediye Atölyesi Taşınıyor

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Aliağa Belediye Atölyesi Taşınıyor
Kent merkezinde kalarak görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan aynı zamanda depo olarak kullanıldığı için Aliağa Belediyesi Müdürlüklerinin iş...

Kent merkezinde kalarak görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan aynı zamanda depo olarak kullanıldığı için Aliağa Belediyesi Müdürlüklerinin iş yükünü kaldıramayan belediye atölyesi, Güzelhisar Mahallesinde ilçe trafiğini rahatsız etmeyecek daha büyük ve daha kullanışlı bir alana taşınıyor.

Projelerini kente nefes aldırabilecek yaşam alanlarını arttırmaya ve trafik sorunlarının çözümüne yoğunlaştıran Aliağa Belediyesi, bu kapsamda hızlı nüfus artışına bağlı yapılaşmadan dolayı artık ilçe merkezinde kalan belediye atölyesini Güzelhisar Mahallesine taşıma kararı aldı.

Türkiye'nin dev sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan ve sanayi yatırımlarının süreklilik arz etmesinden kaynaklanan hızlı nüfus artışı ilçenin her geçen gün büyümesine, araç trafiğinin metropol şehirleri artamayacak bir hal almasına neden oluyor. İlçenin uzun vadeli ulaşım planlamalarını yapan Aliağa Belediyesi, sorunların çözümü çerçevesinde Atatürk Mahallesi Beyazıt Caddesi üzerinde hizmet veren 6 bin 463 metrekarelik belediye atölyesinin Güzelhisar Mahallesindeki 200 dönümlük alana taşınması işlemlerini başlattı.

Yaklaşık 20 yıl belediye hizmet alanı olarak kullanılan belediye atölyesi içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı; marangozhane, kaynak atölyesi, boyacılar, elektrik atölyesi ve depo, İşletme Müdürlüğü'ne bağlı; Araç Tamir Bakım atölyesi, ulaştırma, lastik atölyesi, akaryakıt istasyonu ile Destek Hizmetler Müdürlüğü'nün ambarı yer alıyor. Fen İşleri ve İşletme Müdürlüğü'nün yanı sıra Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü de Güzelhisar Mahallesindeki yeni atölye hizmet alanına taşınarak çalışmalarını sürdürecek.

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