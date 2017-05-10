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Aliağa Bisikletçilerin Uğrak Yeri Oldu

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Aliağa Bisikletçilerin Uğrak Yeri Oldu
İzmir'in en uzun sahil bandına sahip ilçelerinden biri olan Aliağa, bisiklet kullanmayı sevenler için tercih olma yolunda bir adım öne çıktı.

İzmir'in en uzun sahil bandına sahip ilçelerinden biri olan Aliağa, bisiklet kullanmayı sevenler için tercih olma yolunda bir adım öne çıktı.

İzmir'den İZBAN ile denize ulaşılabilecek en yakın sahil kenti olan Aliağa, son aylarda bisiklet tutkunlarının en sık tercih ettiği yer oldu. Aliağa Belediyesi de gerek halk sağlığı ve obeziteyle mücadele, gerekse de çevreci yaklaşımla kentte bisiklet kullanımını teşvik etmeye başladı. Bisiklet kullanmanın tadını doya doya çıkarmak için yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bisiklet sürüş rotasına sahip olan Aliağa sahil bandı, hafta sonları ve günün her saatinde şehrin karmaşasından çıkıp, bisiklet turu yapmak isteyenlere keyifli anlar sunuyor. Bir uçta Aliağa Belediyesinin prestij projeleri arasında yer alan Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanından, diğer uçta Ağapark Plajı Sosyal Tesislerine kadar sahil rotası ilçe sakinlerinin yanı sıra bisiklet sevdalılarının da uğrak noktaları arasında yer aldı.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı, sahil bandı, Ağapark plajı sosyal tesisleri ve kuş cenneti rotasını kapsayan bisiklet yolu, hem baharın tadını çıkartmanın, hem de spor yapmanın keyfini aynı anda yaşatıyor.

'Bisiklet Dostu Kent Vizyonu" ile bisiklet kullanımında önemli adımlar atan Aliağa Belediyesi, prestij projeleri arasında yer alan ve düzenleme çalışmalarının halen devam ettiği Yeni Şakran Sahil Projesi kapsamında da yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolunu daha bisiklet tutkunlarının hizmetine sunacağı bildirildi. Bisiklet kullanımının sadece bir hobi aracı olmaktan çıkarıp aynı zamanda çevreci bir ulaşım aracı olması için de çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, bu kapsamda bisiklet yollarının uzunluğunu arttırarak ve belirlenen noktalara bisiklet istasyonları kurarak ilçe genelinde köklü bir bisiklet kullanma alışkanlığı oluşturmayı amaçlıyor. Öte yandan çağın sorunu obezite ile mücadelede bisiklet kullanımı büyük önem taşıyor. Aliağa Belediyesi bu kapsamda Sağlık Bakanlığı İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile "Fiziksel aktivitenin arttırılması ve Bisiklet yolu yapımını destekleme" protokolünü imzaladı. Protokol ile sağlıklı yaşam için özellikle ev hanımlarının bisiklet kullanımının arttırılması hedefleniyor.

Aliağa Bisikletçilerin Uğrak Yeri Oldu

Aliağa Bisikletçilerin Uğrak Yeri Oldu

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