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Aliağa Masterler: 2 Didim Masterler: 1

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Aliağa Masterler: 2 Didim Masterler: 1
Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Ege Grubunda mücadele eden Aliağa Masterler, konuk etiği Didim Masterleri 2-1 yendi.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Ege Grubunda mücadele eden Aliağa Masterler, konuk etiği Didim Masterleri 2-1 yendi.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Liginin 9. haftasında deplasmanda Manisa Masterleri yenen Aliağa Masterler, ligin 10. haftasında Didim Masterler ile karşı karşıya geldi. Değirmendere Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Aliağa Masterler, 2-1 kazanarak sahadan galip ayrılan taraf oldu. Bu skorla Aliağa temsilcisi, topladığı 21 puanla grubunda 2. sıradaki yerini korudu.

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