Aliağa’da Berat Kandili Özel Programı

Ramazan-ı Şerifin habercisi olan Berat Kandili, Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan özel bir program ile idrak edilecek.

Ramazan-ı Şerifin habercisi olan Berat Kandili, Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan özel bir program ile idrak edilecek.

Aliağa ilçesinde, İslam dünyasında özel olarak kutlanan on bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili özel programı, 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü Enka Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de başlayacak olan programa, Dünya kuran okuma birincisi Hafız Selman Okumuş, 2004 Dünya Kur'an Okuma Birincisi İranlı Hafız Mehdi Adeli ile ilahi ve kasideleriyle ünlü Agah Terzi konuk olacak.

Berat Kandili özel programında bir araya gelecek olan hafızlar, hep birlikte semaya el açarak dua edecek. Dünya ezbere Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Hafız Selman Okumuş'un kandil sohbeti ile başlayacak olan programda konuklar, Agah Terzi'den ilahi ve kasideler dinleyecek. Program, İranlı Hafız Mehdi Adeli'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile son bulacak.