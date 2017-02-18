Aliağa’da Çocukların Tiyatro Keyfi

Çocukları erken yaşta tiyatroyla tanıştırmayı amaçlayan ALBET Çocuk Tiyatrosu'nun "Üç İyi Arkadaş" adlı oyunu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki minik...

Çocukları erken yaşta tiyatroyla tanıştırmayı amaçlayan ALBET Çocuk Tiyatrosu'nun "Üç İyi Arkadaş" adlı oyunu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki minik izleyicisinden büyük ilgi gördü.

Evrim Yaşar'ın yazıp yönettiği ve toplum kurallarını konu alan ve Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro gösterisinde 8-9 ile 10 yaş grubundaki kursiyerler sahne aldı. Üç ayrı seans halinde gösterime sunulan oyuna aileleri ile birlikte gelen çocuklar bol bol kahkaha atarak keyifli bir gün geçirdi.

Aliağa Belediyesi Sanatevi'nin (ASEV) bünyesinde faaliyet gösteren ALBET Çocuk Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu oyunda; Erçil Güzlek, Emir Arslan, Ceylin Culum, Bensu Yılmaz, Sena Sude Dolutaş, Yağmur Elbir, Azra Cerhal, Furkan Doğan, Irmak Avcu ve Zehra Bermal Barlak rol aldı. Sahnedeki kursiyerin performansları profesyonel oyuncuları aratmadı.

"Tiyatroyu şiddetle tavsiye ediyorum"

Tiyatronun çocukların içlerinde sıkışmış olan özgüvenleri açığa çıkartma noktasında önemli bir sanat dalı olduğunu belirten ALBET Çocuk Tiyatrosu yönetmeni Evrim Yaşar, "Tiyatro, çocukların benliklerini buldukları, kendilerini fark ettikleri bir alandır. Çocukların, sosyal etkinlikler kapsamında tiyatroya gitmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Küçük yaşta tiyatro ile tanışan çocuklar kendilerini geliştirme konusunda daha başarılı olabiliyorlar. "Üç İyi Arkadaş" adlı oyunumuz bizim bu yıl ki ilk gösterimizdi. Salonda beklediğimizin üzerinde bir seyirci kitlesi vardı. Bunun karşısında öğrencilerimiz sahnede biraz heyecana kapıldılar. Bu oyun onlar için iyi bir tecrübe oldu. Onlarla beraber ben de bu heyecanı yaşadım" dedi.