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Aliağa’da Dikkat Çeken Trafik Haftası Etkinlikleri

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Aliağa’da Dikkat Çeken Trafik Haftası Etkinlikleri
Türkiye genelinde her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde...

Türkiye genelinde her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte en dikkat çeken ise emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı simülasyon aracı oldu.

Aliağa ilçesinde, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Aliağa Şoförler Odası, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından Demokrasi Meydanında stant açıldı. Standa vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Buradaki emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunun mesajını veren simülasyon aracı da herkesin dikkatini çekti. Standa açılışına ayrıca, ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri ile belediyenin itfaiye ekipleri de destek verdi.

Simülasyon aracını inceleyen Kaymakam Bayram Yılmaz, vatandaşların aracı görme ve deneme fırsatı elde ederek, emniyet kemerinin önemini belirtti. Etkinlikte kask dağıtılarak kaskın önemine de vurgu yapıldı.

Başpolis İsmail Hakkı Ergün vatandaşları bilgilendirdi

Aliağa Şoförler Odası Başkanı Salih Yiyitalp da, kazalarda emniyet kemerinin insan hayatı için önemli olduğunu belirterek, "Meydandaki sine vizyondaki kazaların görüntüleri ile simülasyon aracındaki uygulamada gördüğünüz gibi emniyet kemeri çok önemlidir. Biz odamıza kayıtlı olan esnafımıza haftada en az bir kere emniyet kemeri takmaları için mesaj atıyoruz. Buradaki vatandaşlara sesleniyorum; araç kullanırken lütfen emniyet kemerinizi takarak çocuklarınıza örnek olun. Sizler bizim için önemlisiniz" dedi. Etkinliklerin hafta boyunca ilçedeki ilkokullarda trafik polislerince verilecek uygulamalı eğitimlerle devam edeceği belirtildi. Etkinliğe ayrıca, Aliağa Trafik Denetleme Büro Amiri Başpolis İsmail Hakkı Ergün ziyaretçileri bilgilendirdi. Ergün'ün anlatıklarını tüm katılımcılar can kulağıyla dinledi. Standı ayrıca, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Akbulut, kurum müdürleri, öğrenciler, şoförler ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Aliağa’da Dikkat Çeken Trafik Haftası Etkinlikleri

Aliağa’da Dikkat Çeken Trafik Haftası Etkinlikleri

Aliağa’da Dikkat Çeken Trafik Haftası Etkinlikleri

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