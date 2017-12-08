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Aliağa’da Okul Bahçeleri Yeşilleniyor

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Aliağa’da Okul Bahçeleri Yeşilleniyor
Daha yeşil bir Aliağa için ilçe genelindeki ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, çalışma programına eğitim kurumlarını...

Daha yeşil bir Aliağa için ilçe genelindeki ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, çalışma programına eğitim kurumlarını da dahil etti. Belediye ekipleri okul bahçelerinin daha yeşil bir görünün kazanması amacıyla başlattığı proje kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Aliağa Belediyesi, öğrencilerin ders aralarında daha yeşil bir bahçede vakit geçirmeleri için başlatılan proje ile aynı zamanda çocuklara ağaç sevgisini, doğa sevgisini, toprak sevgisini aşılamak ve bu anlamda öğrencilerde çevre bilinci oluşturulmasını hedefliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen proje çerçevesinde ilk olarak 80. Yıl Çamlık İlköğretim Okulunun bahçesi yeşillendirildi. Belediye ekiplerinin öğrencilerle ortaklaşa yaptığı çalışma sayesinde tesbih, selvi, mazı ağaçlarından oluşan 35 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte, Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun ile 80. Yıl Çamlık İlköğretim Okulu Müdür Vekili Okan Özçelik de öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Eğitim kurumlarındaki yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, "Projedeki amacımız öğrencilerin hem doğanın korunmasına katkıda bulunması hem de bu konuda bilinçlenmesidir. Öğrencilerimizin yeşille iç içe geçmiş eğitim kurumlarında eğitim almasıdır. Gelecek nesillere daha yeşil bir Aliağa bırakmak için çalışıyoruz. Tüm planlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde okul bahçelerinde fidan dikim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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