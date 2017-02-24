Aliağa’da Okullar Arası Spor Etkinlikleri Başlıyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, her yıl Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası spor müsabakaları bu yılda...

İzmir'in Aliağa ilçesinde, her yıl Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası spor müsabakaları bu yılda büyük bir heyecana sahne olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere, Aliağa'daki tüm okullar katılım sağlayacak. Öğrenciler futbol, voleybol, atletizm, kros, satranç, masa tenisi ve basketbol kategorilerinde dereceye girebilmek için yarışacaklar. Aliağa'da her yıl Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası spor müsabakaları, bu yılda büyük bir heyecana sahne olacak

Kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı spor etkinlikleri, 27 Şubat Pazartesi günü Gazi Ortaokulu ile Şehit Kemal Ortaokulu kız voleybol takımlarının Petkim Spor Salonundaki karşılaşmasıyla start alacak. Ortaokullar arasındaki yarışmalarda dereceye girenler için 20 Nisan'da, liseler arasındaki yarışmalarda dereceye girenler için ise 18 Mayıs'ta ödül töreni düzenlenecek.