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Aliağa’da Zeytin Takviyesine Devam

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Aliağa’da Zeytin Takviyesine Devam
Aliağa'da ilçe genelinde belirlenen muhtelif alanlara zeytin ağacı dikmeye devam ediliyor.

Aliağa'da ilçe genelinde belirlenen muhtelif alanlara zeytin ağacı dikmeye devam ediliyor. Belediye ekipleri daha önce 23 adet zeytin ağacı dikilen Aliağa Sahil Bandı Müze yanına 22 adet zeytin ağacının daha dikimini gerçekleştirdi.

Zeytin ağaçlarına sahip çıkan Aliağa Belediyesi, Sahil Bandı Müze yanına boyları 2 metreyi bulan 22 adet zeytin ağacı takviyesi daha yaparak buradaki zeytin ağacı sayısını 45'e çıkardı.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin Ekim ayından bu yana yaptığı çalışmalar ile ilçe genelinde; Zeytinli Park içerisine 10 yaş ve üzeri 38 adet, Sahil Bandı Müze yanına 45 adet, belediye binası arkasına 17 adet, Yeni Şakran Mahallesine ise 30 adet zeytin ağacının dikimini yaptı. Böylelikle son 2 aylık dönem ilçe tarihi boyunca en fazla zeytin ağacı dikiminin gerçekleştirildiği dönem oldu.

Zeytin ağaçlarını ilçenin farklı bölgelerinde yaşatmaya çalıştıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, "Sahip çıktığımız zeytin ağaçlarını belirlediğimiz program çerçevesinde Aliağa merkez olmak üzere ilçenin farklı mahallelerine dikmeyi planladık. Yaptığımız program doğrultusunda 500 adet zeytin ağacını daha mahalle parklarına dikeceğiz. Ziraat mühendislerimizin gözetiminde yapılan dikim çalışmaları sonrasında ağaçlarımızın bakım ve sulama işlemlerini düzenli olarak yapıyoruz. Gelecek nesillere yeşille mavinin buluştuğu bir kent bırakmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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