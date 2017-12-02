Aliağalı Sporcu Dünya 6.’sı Oldu

Romanya'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında dünya altıncısı olan Aliağalı Sporcu Turan Ulusoy, Aliağa Belediye Başkanı...

Romanya'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında dünya altıncısı olan Aliağalı Sporcu Turan Ulusoy, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Romanya'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında dünya altıncısı olarak Aliağa'ya büyük bir gurur yaşatan Turan Ulusoy'u makamında ağırladı. Daha önce İstanbul'da düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında 40-44 yaş kategorisinde 70 kiloda birincilik elde ederek Aliağa'ya şampiyonlukla dönen Turan Ulusoy, bu kez dünya şampiyonasından altıncılık kupası ile döndü. Sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette Ulusoy'a, spor hocası Murat Altıner'de eşlik etti. Başkan Serkan Acar, asıl mesleği demir işçiliği olan Turan Ulusoy'u spora olan tutkusundan ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür eden Turan Ulusoy, "Türkiye şampiyonluğunun ardından bu organizasyonda hedefim şampiyonluktu. Dünya Şampiyonluğu kupasını Aliağa'ya getirmeyi çok istemiştim. Ama hedeflerimden asla vazgeçmeyeceğim. Bir gün dünya şampiyonluk kupasını Aliağa'ya getireceğim. Hedeflerim doğrultusunda çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.