Aliağa’nın Yerel Sanatçılarından Unutulmaz Şiir Gecesi

Aliağa Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlediği "Parkta, Sokakta, Sanat Aliağa'da" etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Aliağa Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlediği "Parkta, Sokakta, Sanat Aliağa'da" etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yaz ayları boyunca birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak olan sanat sokağı, bu kez Aliağa'nın yerel şair, sanatçı ve yazarlarını bir araya getirdi. Yerel sanatçıların buluşma gecesine Serkan Ertem, Selma Mehtap Metin, Nalan Oğuz Öztürk ve Yunus Yeşilöz konuk olarak katıldı. Yerel sanatçılar seslendirdikleri şiirler ile Aliağalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kimi zaman duygulu anların yaşandığı şiir gecesini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'da şiir severlerle birlikte izledi. Sanat Sokağını dolduran şiir tutkunları, canlı müzik eşliğinde söylenen şiirleri büyük bir ilgiyle dinledi. Kendi yazdıkları duygu yüklü şiirleri ustaca yorumlayan şairler, izleyenlerden sık sık alkış aldı. Gecenin sonunda şairleri tek tek tebrik eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şairlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Aliağalı sanatçılar olarak bu tür şiir etkinliklerini sık sık yapmak istediklerini belirten Selma Mehtap Metin, "Çok güzel bir şiir gecesi yaşattığımıza inanıyorum. Şiir severlerin ilgisi de çok güzeldi. Ayrıca sanat sokağında saat 18.00'den itibaren düzenli olarak stant açıyoruz. Yazar ve halk buluşması gerçekleştiriyoruz. Standımıza tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.

Sanatla, şiirle dop dolu bir gece yaşadıklarını ifade eden Nalan Oğuz Öztürk ise şöyle devam etti:

"Böyle bir gecenin organize edileceğini öğrendiğim zaman bu kadar keyifli bir etkinlik olabileceğini hayal etmemiştim. Sanatla ilgilenen insanlarla bir arada olmak çok güzeldi. Kültür sanat etkinliklerinin düzenlenmesine vesile olan başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum."