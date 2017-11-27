Aliağaspor Seriye Bağladı

İzmir Süper Amatör Liginin 9. haftasında, sahasında Halilbeylispor'u konuk eden Aliağaspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

İzmir Süper Amatör Liginin 9. haftasında, sahasında Halilbeylispor'u konuk eden Aliağaspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

İzmir Süper Amatör Liginin 9. haftasında, Halilbeylispor ile Aliağaspor karşı karşıya geldi. Aliağa İlçe Stadında oynanan karşılaşmayı Cevdet Kömürcüoğlu yönetirken, maçta kıran kırana bir mücadele yaşandı. Aliağaspor, 42. dakikada İbrahim Kuşcan'ın golüyle kendi evinde rakibi mağlup etti. 3 puanı tek golle alan sarı siyahlılar, son üç karşılaşmadan da galip ayrılmasıyla puanını 18'e çıkartarak ligde 2. sıraya yükseldi.