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Alıcık; “Şiddeti Önlemenin Yolu Sosyal Bilinç Oluşturmaktan Ve Eğitimden Geçmektedir”

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Alıcık; “Şiddeti Önlemenin Yolu Sosyal Bilinç Oluşturmaktan Ve Eğitimden Geçmektedir”
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Alıcık yayınladığı mesajda, kadınlara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizerek "Kadınların sosyal ve ekonomik anlamda özgürlüklerini savunmak ve bunu desteklemek ortak gayemiz olmalıdır. Şiddetin yalnızca fiziksel boyutları değil psikolojik boyutlarının da önüne geçilmeli, her anlamda adaletli bir yaklaşım sergilenmelidir. Ülkemizin gelişmesi ve çocuklarımızın iyi bir dünyada büyümesi, yalnızca kadınlara verilen değerin artması ile mümkündür. Türü her ne olursa olsun "şiddet" kabul edilemez, katlanılamaz bir olgudur. Kadına yönelik şiddeti önlemenin yolu ise sosyal bilinç oluşturmak ve eğitimden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

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