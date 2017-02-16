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Alikanlılar Derneği’nden Evkur Yeni Malatyaspor’a Destek Açıklaması

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Alikanlılar Derneği’nden Evkur Yeni Malatyaspor’a Destek Açıklaması
İstanbul Alikanlılar Derneği'nden Evkur Yeni Malatyaspor'a İstanbul'da oynayacağı maçlarda destek.

İstanbul Alikanlılar Derneği'nden Evkur Yeni Malatyaspor'a İstanbul'da oynayacağı maçlarda destek.

TFF 1.lig'de şampiyonluk yolunda kritik maçlara çıkan Evkur Yeni Malatyaspor'a İstanbul'daki dernekler ve STK'lardan destekler gelmeye devam ediyor. Ligin 20.haftasında Vodofone Arena Stadı'nda taraftarının büyük desteğini arkasına alarak oynadığı Denizlispor karşılaşmasını kazanmasının ardından önünde bulunan 2 iç saha maçını daha İstanbul'da oynama kararı alan sarı kırmızılı takıma İstanbul Alikanlılar Derneği'nden destek açıklaması geldi. İstanbul Alikanlılar Derneği yönetim kurulu üyesi Erkan Alper yaptığı açıklamada, İstanbul'daki maçlarında Yeni Malatyaspor'a evinin sıcaklığını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

'Bize her yer Malatya" sloganıyla Yeni Malatyaspor'a Denizli maçında tribün desteği sunduklarını kaydeden Alper, "Malatya bizim anavatanımız. Memleketimizle ilgili her etkinlikte, her organizasyonda gücümüz nispetinde elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Denizlispor maçında üyelerimize ve İstanbul'da yaşayan Malatyalılara sesimizi duyurup maça davet ettik. İnşallah bundan sonraki iki maçta da aynı şekilde desteğimiz sürecek. Yeni Malatyaspor'a İstanbul'da evinin sıcaklığını yaşatmak boynumuzun borcu" dedi.

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