  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize -2 °C
  • Trabzon 6 °C

Alkol Alıp, Direksiyon Başına Geçen Büyükelçilik Görevlisi Ortalığı Birbirine Kattı

» »
Alkol Alıp, Direksiyon Başına Geçen Büyükelçilik Görevlisi Ortalığı Birbirine Kattı
Ankara'da alkol alıp trafiğe çıkan Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi, peş peşe iki kazaya neden oldu.

Ankara'da alkol alıp trafiğe çıkan Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi, peş peşe iki kazaya neden oldu. Alkol testi yaptırmayı kabul etmeyen şahıs, polis ekiplerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi üzerinde seyreden T.H. idaresindeki 06 DC 6124 plakalı otomobil, Tunus Alt Geçidinde plakası belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Daha sonra kaza yerini tek eden araç, bu kez de Tunus Caddesiyle Bülten Sokak'ın kesişiminde Burak Apaydın idaresindeki 06 AFT 668 plakalı otomobile çarptı, Apaydın'ın kullandığı otomobil de 06 T 1740 plakalı ticari araca çarptı. Meydana gelen kazanın taraflarından Osman B. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri, yolda trafik önlemleri alındı. Polis ekiplerinin, alkolü olduğu iddia edilen şahsa test yapmak istemesi üzerine şahıs, Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi olduğunu belirterek polisin talebini kabul etmedi. Kazaya karışan diğer araçların sürücüleriyle tartışma yaşayan T.H.'nin, iki ülke arasında diplomatik kriz çıkaracağını söylediği iddia edildi.

"Türkiye ile Etiyopya arasında savaş çıkartmakla tehdit etti"

Kazanın taraflarından Burak Apaydın, kazaya neden olan T.H.'nin alkolün etkisiyle kendileriyle dalga geçtiğini ve tehditler savurduğunu belirterek, "Bu arkadaş, alt yolda arabaya çarpıyor. Oradan kaçıp geldi, bize çarptı. Bir ülkenin büyükelçiliğinde görevliymiş. Şahıs alkollü üstelik. Alkol testini kabul etmiyor ve "Türkiye'yle Etiyopya arasında savaş çıkartırım" diyor. Arkadaşlar da şahit, gerçekten böyle söyledi" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üsküdar’da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 01:03
  • Mobilya Atölyesi Alev Alev Yandı26 Kasım 2017 Pazar 01:03
  • Uyulama Noktasında Kaçan Araç Takla Attı26 Kasım 2017 Pazar 00:38
  • Sadece Kuran-ı Kerim Yanmadı26 Kasım 2017 Pazar 00:33
  • Genç Kız Babası Tarafından Önce Bıçaklandı, Daha Sonra Boğularak Öldürüldü25 Kasım 2017 Cumartesi 23:58
  • Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücüsü Öldü25 Kasım 2017 Cumartesi 23:43
  • Kilise Temsilciliğine Saldıran Zanlı Yakalandı25 Kasım 2017 Cumartesi 21:53
  • Sakarya’da Şüpheli Ölüm25 Kasım 2017 Cumartesi 21:38
  • Metruk Binada Çıkan Yangın Korkuttu25 Kasım 2017 Cumartesi 21:08
  • Haliç Metro Köprüsünden Denize Atlayan Genci Arama Çalışmaları Sürüyor25 Kasım 2017 Cumartesi 21:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti