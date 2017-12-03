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Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı

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Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı
Uşak'ta alkol alıp direksiyon başına geçen ehliyetsiz sürücü beş araca çarparak durabildi.

Uşak'ta alkol alıp direksiyon başına geçen ehliyetsiz sürücü beş araca çarparak durabildi.

Olay akşam saatlerinde Uşak Dörtyol mevkiinde meydana geldi.

64 BH 312 plakalı araç sürücüsü 23 yaşındaki ehliyetsiz sürücü E.B., alkol alıp direksiyon başına geçince alkolün etkisiyle düz yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Park halindeki 5 araca çarparak durabilen araçta şans eseri ölen yâda yaralanan olmadı.

Kazada 64 FB 048 plakalı araç ve 07 EET 66, 20 YY 902, 64 AY 203 plakalı araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

Kaza yerine gelen trafik polisleri alkollü araç sürücüsü E.B'nin 1.68 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Kazaya karışan ehliyetsiz ve alkollü E.B'nin aracı çekici yardımı ile yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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