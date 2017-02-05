Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü

Çarşamba'da alkollü olduğu ileri sürülen Birol G. yönetimindeki 34 TS 3209 plakalı otomobil evin duvarına çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki Demirli Mahallesi'nde Birol G. yönetimindeki 34 TS 3209 plakalı otomobil kontroldan çıkarak önce yol kenarında yürüyen yayalara ardından da bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra yol kenarında yürüyen Naide Sezer (53), Nurgül Karkucak (35), Muhammet Can S. (18), Atanur K.(18) yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Naide Sezer ile Nurgül Karkucak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü.

AA-SAMSUN